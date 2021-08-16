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"طالبان": قواتنا مسؤولة عن الأمن.. والأوضاع طبيعية في كابول

أعلنت "لجنة شورى إدارة مدينة كابول"، اليوم الإثنين، أن قوات "طالبان" ستكون "مسؤولة عن الأمن والاستقرار في المدينة".

وفي تصريح عبر تلفزيون أفغانستان الذي بات يُدار من قبل حركة "طالبان"، قال متحدث باسم اللجنة إن جميع "موظفي الدولة عليهم الالتحاق بدوائرهم"، مشيراً إلى أن "الأوضاع طبيعية وأن الحرب انتهت".

ودعا المتحدث سكان العاصمة إلى "الهدوء والسكينة والعيش بإطمئنان"، مؤكداً أن "السلطة الجديدة ستكون مسؤولة عن حماية أمن السفارات وجميع البعثات الديبلوماسية".

وتابع: "يمكن للدول استئناف أعمالها بصورة طبيعية ولها كامل الحرية".

وفي وقت سابق اليوم، علّقت إدارة مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، الرحلات التجارية "حتى إشعار آخر"، لإتاحة الفرصة للطيران المدني لنقل المسافرين المغادرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة المطار قولها إن حركة الطيران التجاري "معلقة مؤقتاً"، بسبب الفوضى والتزاحم الناجم عن رغبة مسافرين بمغادرة البلاد.

وأمرت حركة "طالبان" قواتها، يوم أمس، بدخول أحياء العاصمة الأفغانية كابول، بحسب بيان "طالبان" في موقعها الإلكتروني. ووفقاً للبيان، فإن ذلك تمّ من أجل "منع أعمال النهب والعنف في المناطق التي غادرتها الشرطة وقوات الأمن الأفغانية".