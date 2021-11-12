"طالبان" تنفي بيعها الأسلحة الأمريكية المتروكة لباكستان

نفت حركة "طالبان" صحة المعلومات عن خطط باكستان لشراء الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان مع انسحاب قواتها من البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان"، إن "وزارة الداخلية لإمارة أفغانستان الإسلامية، المسؤولة لحماية حدود الدولة تنفي مثل هذه الأنباء وتعتبرها دعائية".



وأكد المتحدث أن "طالبان" تحتاج إلى أسلحة حديثة، مضيفا أن وزارة الداخلية "تأخذ تهريب الأسلحة على محمل الجد وستقطع دابر مثل هذه الأعمال".



وجاء ذلك تعليقا على تقرير لصحيفة Dawn الباكستانية، قال إن اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي أبلغت بأن باكستان تخطط لشراء نحو 200 ألف قطعة من الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان.



وأشار تقرير الصحيفة إلى أن سلطات باكستان لا ترغب في وقوع الأسلحة المتروكة في أفغانستان في أيدي الفرع الباكستاني لحركة "طالبان" ومنظمات إرهابية أخرى.