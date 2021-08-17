"طالبان" تحث النساء على المشاركة في الحكم

حثّت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، النساء على مشاركة الحركة في الحكومة الأفغانية الجديدة.



وقال عضو اللجنة الثقافية لـ"طالبان"، إنام الله سامانغاني، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، إن "الإمارة الإسلامية لا تريد أن تكون النساء ضحايا، ويجب أن يكونوا في هيكل حكومي وفقاً لقانون الشريعة".



وأضاف: "هيكل الحكومة ليس واضحاً تماماً، ولكن بناءً على الخبرة، يجب أن تكون هناك قيادة إسلامية كاملة ويجب على جميع الأطراف الانضمام"، مؤكداً أن الشعب الأفغاني مسلم "ولسنا هنا لإجبارهم على الإسلام".



كما قال مسؤول كبير في حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، إن الحركة أمرت مقاتليها بالحفاظ على الانضباط وعدم دخول أي مبان دبلوماسية أو اعتراض أي سيارات تابعة لسفارات، وطلبت من المواطنين الذهاب إلى أعمالهم كالمعتاد.



وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "صدرت أوامر لأعضاء طالبان على كافة المستويات بضمان احترام وجود أي بلد في أفغانستان".



وفي السياق، أعلنت الحركة "عفواً عاماً" عن كل موظفي الدولة، داعيةً إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استلامها السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف.



وأوضحت الحركة، في بيان، أنه "صدر عفو عام عن الجميع.. لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة".



كما أعلنت "لجنة شورى إدارة مدينة كابول"، يوم أمس، أن قوات "طالبان" ستكون "مسؤولة عن الأمن والاستقرار في المدينة".



وأمرت "طالبان" قواتها، يوم الأحد، بدخول أحياء العاصمة الأفغانية كابول، من أجل "منع أعمال النهب والعنف في المناطق التي غادرتها الشرطة وقوات الأمن الأفغانية"، حسب بيان الحركة.