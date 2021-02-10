طالبات مدرسة التمريض في دمشق لا يقبضن مستحقاتهن منذ عدة أشهر

اشتكت عدد من طالبات مدرسة التمريض حول عدم قبضهن للبدل المعاشي لعدة أشهر وقالت الطالبات إنه “يتم خلال كل فترة تقبيضنا مبلغ شهر واحد ثم يعود الانقطاع علماً أن البدل يُدفع للطالبات اللواتي يسكن خارج السكن الداخلي بعد إلغائه”.



وقال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب صبحي البحري لإذاعة “المدينة FM” أن “مدرسة التمريض كان لها قديماً نظاماً داخلياً عبارة عن إقامة مع سكن مع إطعام وما زال يوجد اليوم بعض الطالبات على ذات النظام”.



وتابع البحري “أُصدر نظام جديد في 2018/1/9 من مجلس التعليم العالي يقضي بإعطاء مبلغ 5 ألاف للقاطنات داخل السكن دون إطعام أما القاطنات خارج السكن مبلغ 15 ألف وعليه فإن المشكلة هي مع الدفعة 18/19”.



وأكمل البحري “تغيير النظام لم يكن مطلب مدرسة التمريض ولا رئاسة الجامعة بل قرار من مجلس التعليم العالي ولا نعرف الأسباب والسكن مازال موجودا ويمكن للطالبات السكن فيه مع تلقي مبلغ ثابت 5ألاف ليرة كبدل إطعام والقاطنات خارج السكن قمنا بوضعهن مقابل 15 ألف في المدينة الجامعية”.



وحول الكلام عن سرقة مازوت تدفئة وحبس الطالبات عند زيارة وزير التعليم خوفاً من تحدث الطالبات عن الفساد الموجود أجاب البحري “نحن لم نتوان عن أية شكوى ولا يوجد لدينا محسوبيات أو خطوط حمراء لكن لم تصلنا أي شكوى بخصوص هذا الأمر ونحن أول مرة نسمع بهذا عبر البرنامج”.وعن كيفية معرفة أن الطالبات استلمن مستحقاتهن أوضح البحري “كل طالبة تقبض المبلغ توقع بجانب اسمها وعندما تقول طالبة أنها لم تقبض ويوجد توقيع بجانب اسمها نقوم نحن والطالبة بالتحقق من التوقيع”.



وأفاد البحري “سنتحقق من مشكلة المستحقات مباشرةً أما بخصوص الفساد فنتمنى ممن يملك أي شيء التقدم لنا للتحقيق به عبر مكتب المتابعة فالشكاوى لديها سرية ولا أحد يتطلع عليها دون ذكر اسم أو شخصية أي طالبة”.



ونوه البحري إلى أنه “لا يوجد مشاكل قديمة في مدرسة التمريض إلا فيما يخص إلغاء السكن والإطعام ربما هناك خلط مع سكن الممرضات مدرسة التمريض تابعة لكلية الطب ومديرة المدرسة تحضر مجلس كلية الطب أما سكن الممرضات له مرجعية منفصلة”.



وختم البحري “قمنا برفع كتب بخصوص مشكلة إلغاء سكن مدرسة التمريض نحن لا يمكن لنا التحرك عشوائياً يجب أن نرفع مستند فيه مبررات إلغاء القرار واليوم سندقق في جميع الشكوى التي وصلتنا من خلالكم”.