طالب يقتل حارس مدرسته بتسميم طعامه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، أن طالباً هو وراء مقتل حارس مدرسة بـ”سوهاج” جنوب “مصر”، وسرقة 650 ألف جنيه، بعد أن وضع له سم فئران في “علبة كشري”.



وكانت الأجهزة الأمنية في المحافظة، تلقت بلاغاً من صاحب المدرسة، يفيد بمقتل حارسها وسرقة خزينة حديدية من داخل المدرسة تحوي 650 ألف جنيه، إضافة إلى جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وجهازي كمبيوتر.



على إثره تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن “سوهاج”، الذين اكتشفوا لاحقاً أن وراء الجريمة طالب في المدرسة، حيث تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف المتهم بأنه قام بشراء علبة كشري ووضع بها سم فئران، ثم توجه بها للمدرسة، وأعطاها للحارس، وبعد أن أكلها ولفظ أنفاسه الأخيرة، قام الطالب بسرقة جميع ما ذكر أعلاه.