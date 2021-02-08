طالب وزارة الكهرباء بالتعويض عن بقرته

اشتكى أحد المواطنين من قرية أم العظام في ريف حمص إهمال شركة الكهرباء وعدم القيام بالاصلاحات اللازمة للأسلاك المتدلية، والذي أدى لنفوق بقرته بعد تعرضها لصعق كهربائي، و يطالب الشركة بالتعويض.



وقال المشتكي “أخي اخرج البقرة للبرية كي ترعى وكان قبل حوالي 3 أيام هناك حرامية يحاولون سرقة أكبال الكهرباء، وربما أثناء عملهم انتبه لهم الأهالي فهربوا وتركوا أحد الأسلاك متدلية بجانب بركة مياه، وعند مرور البقرة بجانبها تكهربت ونفقت”.



وتابع المشتكي “رفعنا تقرير للشرطة بناحية خربة التين مُدعم بتقرير الطبيب البيطري أن البقرة نفقت نتيجة صعق كهربائي وعليه نطالب شركة كهرباء حمص بتعويضنا لأننا أخبرنا المعنيين بالكهرباء لدينا بموضوع الأكبال والسلك لكنهم لم يحركوا ساكناً”.



وأضاف المشتكي “أخبرنا الكهرباء عن تدلي السلك لكن لم يتحرك أحد طيلة 3 أيام أبداً ولو كان بني أدم هو من مر بجانب البركة لكان توفي، وبقرتنا تعد مصدر رزق لنا ونحن عساكر ويصعب علينا تعويضها لارتفاع اسعار الابقار حيث تزيد عن 7 ملايين ليرة”.





وأفاد مدير عام شركة كهرباء حمص صالح عمران لتلفزيون الخبر “يتوجب على المواطن اتباع المسلك القضائي، وهنا عليه رفع دعوى على الشركة في القضاء مرفقة بتقرير الشرطة وتقرير الطبيب البيطري يحدد مطلبه من خلالها، وعليه إذا ثبت أن له حق فسيتم تعويضه مباشرةً”.





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