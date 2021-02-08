ثالث حادثة قتل خلال أسبوع في مخيم الهول شمالي الحسكة
قسد تحول “الدراجات النارية” إلى عدو.. ارتزاق جديد وتبرير للفشل
تسوية جديدة في السويداء.. هذا ما تشمله
عمليات للجيش في البادية: ممنوعٌ قطع طريق دمشق ــ دير الزور
توتر أمني في كناكر عقب اغتيال قيادي سابق
معلومات عن العثور على رفاة عالم الآثار السوري خالد الأسعد بانتظار التأكيد
تقرير أممي: “تحرير الشام” تكسب مليون دولار شهرياً من تجارة الوقود
مقتل وجرح العشرات من ميليشيا "التركستاني" بريف حماة
غارات جوية على مواقع داعش في البادية
وزير النفط : خسائر القطاع النفطي أكثر من 91 مليار دولار
عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تتصدى له
رغم إعلانها “فك الحصار”.. قسد تواصل منع دخول الطحين والمحروقات لأحياء الحسكة والقامشلي
الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” بمنطقة أثرية شرق حماة
واشنطن ستستمر بالضغط الاقتصادي على سوريا
هكذا تحوّل الأردن إلى أحد أسباب أزمة المازوت في سوريا

طالب وزارة الكهرباء بالتعويض عن بقرته

اشتكى أحد المواطنين من قرية أم العظام في ريف حمص إهمال شركة الكهرباء وعدم القيام بالاصلاحات اللازمة للأسلاك المتدلية، والذي أدى لنفوق بقرته بعد تعرضها لصعق كهربائي، و يطالب الشركة بالتعويض.

وقال المشتكي “أخي اخرج البقرة للبرية كي ترعى وكان قبل حوالي 3 أيام هناك حرامية يحاولون سرقة أكبال الكهرباء، وربما أثناء عملهم انتبه لهم الأهالي فهربوا وتركوا أحد الأسلاك متدلية بجانب بركة مياه، وعند مرور البقرة بجانبها تكهربت ونفقت”.

وتابع المشتكي “رفعنا تقرير للشرطة بناحية خربة التين مُدعم بتقرير الطبيب البيطري أن البقرة نفقت نتيجة صعق كهربائي وعليه نطالب شركة كهرباء حمص بتعويضنا لأننا أخبرنا المعنيين بالكهرباء لدينا بموضوع الأكبال والسلك لكنهم لم يحركوا ساكناً”.

وأضاف المشتكي “أخبرنا الكهرباء عن تدلي السلك لكن لم يتحرك أحد طيلة 3 أيام أبداً ولو كان بني أدم هو من مر بجانب البركة لكان توفي، وبقرتنا تعد مصدر رزق لنا ونحن عساكر ويصعب علينا تعويضها لارتفاع اسعار الابقار حيث تزيد عن 7 ملايين ليرة”.


وأفاد مدير عام شركة كهرباء حمص صالح عمران لتلفزيون الخبر “يتوجب على المواطن اتباع المسلك القضائي، وهنا عليه رفع دعوى على الشركة في القضاء مرفقة بتقرير الشرطة وتقرير الطبيب البيطري يحدد مطلبه من خلالها، وعليه إذا ثبت أن له حق فسيتم تعويضه مباشرةً”.

 



الخبر