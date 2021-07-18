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طائرة مسيرة تستهدف شرقي دير الزور ولواء تابع لـ الحشد الشعبي العراقي

أفاد الإعلام الرسمي، اليوم الأحد، باستهداف الاحتلال الأمريكي عبر طائرة مسيرة لشاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال جنوبي شرقي دير الزور.

وأضاف أن الاستهداف الجوي أدى إلى تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية.

وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام، تعرض لواء بالحشد الشعبي إلى قصف جوي على الحدود مع سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الحدث، أن القصف استهدف عجلة تابعة للواء 14 في الحشد الشعبي، ولم تكن هناك أية خسائر بشرية.