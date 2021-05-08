طائرات مسيّرة تهاجم قاعدة عين الأسد العراقية

تعرضت قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية في الأنباء غرب العراق، لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة فجر السبت وفق ما أفادت وسائل إعلام عربية.



ونقلت عن مصدر أمني عراقي قوله إن المجال الجوي فوق قاعدة "عين الأسد" أُغلق بعد استهدافها بطائرتين مسيّرتين.



وفي البداية، جرى تداول معلومات أن القاعدة التي تضم عدداً من القوات الأمريكية ومستشارين لقوات التحالف الدولي، تعرضت لقصف بصواريخ كاتيوشا.



وبحسب الأنباء الأولية، لم يُعرف بعد حجم الخسائر جرّاء الهجوم على القاعدة، علماً أنها تستضيف معظم القوات الأمريكية في العراق، والبالغ عددهم 2500 جندي.ومنذ أسبوع وقعت هجمات صاروخية مماثلة ضد قواعد تؤوي قوات أمريكية عند مطار بغداد الدولي وشمال بغداد، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن واشنطن تتهم بانتظام فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران باستهداف قوّاتها ودبلوماسييها في العراق.



وفي الأسبوع الأول من آذار الماضي، تعرضت قاعدة "عين الأسد" لهجوم بعشر صواريخ. وتوفى متعاقد أمريكي نتيجة إصابته بنوبة قلبية من جرّاء الهجوم.