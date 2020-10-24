طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب

استهدفت طائرات مجهولة مواقع لـ”جبهة النصرة” وتنظيم “حراس الدين” المدرجين على قائمة “الإرهاب” العالمية في ريف إدلب الغربي.



وأفادت صحيفة “رأي اليوم” بأن طائرات مسيرة مجهولة استهدفت مقراً تابعاً لـ”جبهة النصرة” بمزرعة في قرية جكارة غرب مدينة سلقين في ريف إدلب الغربي، أثناء اجتماع لقيادات التنظيم مساء الخميس ما تسبب بمقتل عدد من القياديين وجرح آخرين وصفت حالتهم بالحرجة.



ومن بين الأسماء المتداولة القادة الأمنيين (سامر السعاد، وعامر السعاد، وإبراهيم السعاد والقيادي “أبو حفص” الأردني المسؤول السابق للجهاز الامني العام لـ”جبهة النصرة” وقد تم عزله بسبب خلاف مع “الجولاني” و”حمود السحارى” قيادي سابق في “جبهة النصرة” و”أبو طلحة الحديدي”، إضافة إلى إصابة القيادي “أبو بلال القدس” وهو مسؤول مالي ضمن “النصرة” فيما لازلت أسماء بقية الجرحى مجهولة.



ولم تصدر “جبهة النصرة” بياناً حول الحادثة أو تعلن مقتل أياً من قادتها أو مسلحيها.