طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات على قطاع غزة

سمع دوي سلسلة انفجارات وسط القطاع، فجر اليوم الجمعة، مشيراً إلى أنّها ناجمة عن استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لنقطة للضبط شرقي محافظة الوسطى.



وذكر أنّ طائرات الاحتلال قصفت أرضاً زراعية شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة، واستهدفت نقطة مراقبة شرق مخيّم البريج.



كما قصفت هذه الطائرات بصاروخٍ واحد أرضاً فارغة في منطقة المطار، بالقرب من الحدود المصرية برفح جنوب قطاع غزة، سبق ذلك استهداف لنفس المكان بصاروخين من طائرة استطلاع.



وفي آذار/ مارس الماضي، استهدفت الطائرات الإسرائيلية بسلسلة غارات عدداً من المناطق في قطاع غزة. وزعم، حينها، جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات ومروحيات حربية أغارت على موقع لحركة حماس في القطاع، محمّلاً الحركة مسؤوليّة ما يجري في غزة.