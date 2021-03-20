ضحايا في قصف تركي على "عين عيسى" شمال سوريا و"قسد" تقصف قاعدتين لتركيا

تجري اشتباكات عنيفة منذ ظهر أمس الجمعة، بين ميليشيا "قسد" والفصائل الموالية لتركيا في محيط بلدة عين عيسى، ما أسفر بحسب مصادر محلية عن وقوع عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة إلى استشهاد مدنيين.



وقالت المصادر إن القوات التركية ساندت الفصائل بقصف عنيف عبر الأسلحة الثقيلة، استهداف مواقع "قسد" في محيط عين عيسى وقرى صيدا والمعلك والمشيرفة وحضريات في محيط الطريق الدولي M4، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من عناصر "قسد"، فضلا ًعن استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين آخرين بجروح متفاوتة.



في المقابل، أشارت المصادر إلى أن "قسد" ردّت عبر قصفت القواعد والنقاط التركية بالأسلحة الثقيلة في قريتي المشيرفة وصيدا، دون تبيان حجم الخسائر التي وقعت.



بدورها، أعلنت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد" عن مقتل 15 عنصراً من القوات التركية والفصائل الموالية لها، خلال الاشتباكات الجارية بين الطرفين في محيط عين عيسى، فيما لم تذكر حجم الخسائر في صفوف قواتها حتى اللحظة.



وتشهد القرى المحيطة بالبلدة الاستراتيجية حركة نزوح كثيفة للمدنيين إلى مناطق أكثر أماناً، جراء الاشتباكات بين الطرفين، والقصف التركي الكثيف، الذي ازدادت وتيرته في ساعات ليل الجمعة - السبت.