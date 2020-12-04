ضبوط وسحب بطاقات من سائقي سرافيس يتاجرون بمادة المازوت المدعوم

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق 10 ضبوط مخالفة بحق سائقي وسائل نقل عامة وصاحب خزان تعبئة مادة المازوت في مركز نهر عيشة التبادلي.



وأفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعة شادي، لوكالة “سانا”، بأن دوريات الرقابة التموينية قامت خلال جولة على مركز نهر عيشة التبادلي بتنظيم 10 ضبوط بمخالفات ارتكبها صاحب خزان تعبئة المازوت وسائقو وسائل النقل العامة السرافيس، شملت المتاجرة بمادة المازوت المدعوم وعدم الالتزام بالعمل على خطوط السير المحددة لهم والتلاعب بالعدادات.



وأوضح سكرية أنه تم خلال الجولة تنظيم ضبط بحق سائق باص 28 راكباً يقوم بتعبئة مادة المازوت بعبوات بلاستيكية “بدونات”، حيث تم حجز الباص وسحب البطاقة الالكترونية ومصادرة العبوات كما تم تنظيم ضبط مماثل بحق صاحب الخزان وإحالة الضبطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراء القانوني.



كما لفت سكرية إلى أن الضبوط الـ 8 الأخرى نظمت بحق سائقي سرافيس وتم سحب البطاقات الالكترونية وتحويل الضبوط للقضاء المختص، مؤكداً على أهمية التزام أصحاب محطات الوقود بتزويد سائقي السرافيس بالمازوت المخصص للغاية المحددة لذلك والالتزام بخطوط السير المحددة وعدم التلاعب بالعدادات.



وكانت محافظة دمشق وزعت بطاقة شهرية على وسائل النقل العامة (السرافيس والباصات) لتتمكن من التزود بالمحروقات بالسعر المدعوم، حيث تتضمن البطاقة رقم المركبة ونوعها واسم مالكها وخط سيرها والكمية المخصصة لها وجدول يومي للتعبئة ورقم العداد.