ضبوط مختلفة بين انتاج مواد غذائية فاسدة والمتاجرة بمادة الفيول بريف دمشق

قامت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق بضبط معمل لإنتاج الجبس في نجها بداخله خزان لمادة الفيول سعة ١٥٠٠٠ ليتر يقوم صاحبه بالاتجار بالمادة بالسوق السوداء عن طريق بيعها لسماسرة حيث تم ضبط سيارة محملة ب ٦ براميل سعة البرميل ٢٠٠ كغ لدى شخصين يقومان بالاتجار بها تم تحميل الكمية من المعمل المذكورو تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وإحالة المخالفين موجوداً إلى القضاء المختص بعد أن تم حجز الكمية المخالفة لتسليمها لمحروقات الريف وأغلق المعمل بالشمع الأحمر .



كما ضبطت عناصر الرقابة معملا لانتاج الراحة و الفواكه المجففة في سبينة بداخله كمية من المواد منتهية الصلاحية و دون مواصفات تقدر كميتها حوالي ٢٥٠ كغ ( كاكاو _ زبدة كاكاو _ زبدة حيوانية ).



وقد نظم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف و حجزت الكميات المضبوطة من المواد و سيتم استكمال باقي الاجراءات القانونية بحق المعمل.