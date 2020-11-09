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ضبط 65 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في حمص

من خلال المتابعة الحثيثة لنشاط متعاطي وتجار ومروجي المواد المخدرة وبعد ورود معلومات تفيد بوجود سيارة نوع مرسيدس تحتوي كمية من الحبوب المخدرة متوقفة بطريق ترابي بالقرب من منطقة حسياء ستتوجه إلى مدينة دمشق ، تم التوجه إلى مكان تواجد السيارة وبتحريها ضبط بداخلها كمية ( 65 ) كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة ما يقارب (394،000) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف حبة . 


نظم الضبط اللازم ولا تزال الأبحاث جارية حتى معرفة صاحب كمية الحبوب المخدرة والسيارة وكشف جميع المتورطين وإحالتهم للقضاء المختص. 

 

 

وزارة الداخلية السورية