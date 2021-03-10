ضبط 60 طن من الملح غير صالح للاستهلاك البشري في جبلة

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية في منطقة جبلة مستودعا يحوي كمية 60 طنا من مادة الملح غير صالح للاستهلاك البشري.



وقال سامر السوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية “أنه تم ضبط المستودع وعند معاينة المادة تبين وجود شوائب بنسبة أعلى من الملح.”



و تابع السوسي: تم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة الكمية المعبأة بأكياس زنة الكيس ٢٥ كغ بكمية ٢٤٠٠ كيس وبفاتورة من خارج المحافظة، وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولا.



يذكر أنه في الفترة الأخيرة تم ضبط عدة مخالفات في مدينة جبلة منها منشأة في المنطقة الصناعية تقوم بتزوير (الشامبو_كرياتين _ حمام زيت_ الفازلين _ بلسم ) بأسماء ماركات عالمية وبيانات مضللة عن امتياز الماني.