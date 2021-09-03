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ضبط 2 طن من الحبوب المخدرة مخفية بمصاعد معدة للتصدير

كشف مصدر مسؤول بقيادة شرطة حماة عن ضبط نحو 2 طن من الحبوب المخدرة بحماة.
وبيَّنَ أن دوريات من إدارة مكافحة المخدرات بدمشق وفرع المخدرات بحماة قبضت على شبكة لترويج وتهريب المخدرات ـ ومن أفرادها نساء ـ وصادرت 2 طن من حبوب الكبتاغون المخدرة.

وأوضح أن الحبوب المخدرة كانت موضبة ضمن مصاعد كهربائية معدة للتصدير الى إحدى الدول.ولفت المصدر إلى أن هذه الكمية تعد أكبر كمية مخدرات  تصادر حتى اليوم. 

وذكر أن التحقيقات مستمرة مع أفراد هذه الشبكة وعددهم أكثر من 10، لكشف المزيد من المعلومات، ليصار بعدها تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا العقاب العادل.

 



الوطن