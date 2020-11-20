ضبط 15 طنا من المواد الغذائية الفاسدة في ثلاثة معامل كونسروة بريف دمشق

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك بريف دمشق ثلاثة معامل لصناعة الأغذية في منطقة سبينة تعيد تصنيع و تعبئة مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستهلاك البشري وغير مطابقة لشروط الصحة والسلامة الغذائية.



و أن المعامل تقوم باعادة تصنيع رب البندورة ودبس الرمان والزيتون وتحتوي على مواد منتهية الصلاحية لها رائحة كريحة ويظهر عليها العفن والحشرات وتقدر كميتها بما يزيد عن 15 طنا.



وأوضح انه تم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها للقضاء المختص أصولا