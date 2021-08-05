ضبط 12 كغ من مادة الحشيش و720 حبة مخدرة بدمشق

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من توقيف (14) شخص من تجار ومروجي المواد المخدرة، وتمت مصادرة أكثر من (12) كغ من مادة الحشيش المخدر و(720) حبة مخدرة.



وأعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها على “الفيسبوك” أنه في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها، وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في مدينة دمشق وريفها، ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من توقيف (14) شخص من تجار ومروجي المواد المخدرة، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها وتعاطيها، وصودر منهم كميات من المواد والحبوب المخدرة وفق الآتي:



- توقيف سبعة أشخاص في محلة (الطبالة) بدمشق أثناء حيازتهم وترويجهم مواد مخدرة ومصادرة كمية/ 3.895/ ثلاثة كيلو وثمانمائة وخمسة وتسعون غرام من مادة الحشيش المخدر، وكمية / 120/ مائة وعشرين حبة ترامادول مخدرة، وميزان الكتروني.



- توقيف شخصين في محلة (نهر عيشة)، أثناء محاولتهما ترويج كمية من مادة الحشيش المخدر والعثور على كمية / 6.160/ ستة كيلو ومائة وستين غرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة في منزل أحدهما.



- توقيف شخصين في بلدة (جديدة الفضل) بريف دمشق، ومصادرة كمية /1.515/ واحد كيلو وخمسمائة وخمسة عشر غرام من مادة الحشيش المخدر، وكمية /500/ خمسمائة حبة نوع كبتاغون مخدرة، وكمية /100/ مائة حبة نوع ترامادول مخدر، وميزان الكتروني.



- توقيف شخص في محلة (جرمانا) بريف دمشق أثناء حيازته وترويجه كمية /1/ واحد كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر.



- توقيف شخصين في محلة صحنايا والعثور بحوزتهما على كمية /150/ غرام من مادة الكريستال.



وأوضحت الوزارة أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.