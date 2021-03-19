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ضبط 1 طن من المخلل المتعفن قبل وصوله إلى السوق في اللاذقية

ضبط 1 طن من المخلل المتعفن قبل وصوله إلى السوق في اللاذقية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية في حي الطابيات بمدينة اللاذقية مستودعاً يحوي كمية 1 طن من المخلل (خيار و فليفلة) غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي لتلفزيون الخبر أن “الكمية المضبوطة مصابة بالعفن و معبأة ببراميل زرقاء وهذه البراميل غير صالحة لحفظ المواد الغذائية”.

وأضاف السوسي أنه تم ضبط آلة لتقطيع المخلل حيث يقوم المخالف بتقطيع المادة وتعبئتها بأكياس لبيعها في السوق.

وختم السوسي أنه نُظم الضبط اللازم وأغلق المستودع بالشمع الأحمر وتم حجز كامل الكميات من أجل إتلافها أصولا وأحيل الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.

يذكر أنه تم تنظيم العديد من الضبوط الغذائية في محافظة اللاذقية مؤخرا.