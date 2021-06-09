ضبط نصف طن من ملح الليمون مجهول المصدر بصافيتا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس 34 ضبطاً تموينياً، 4 منهم حيازة مواد مجهولة المصدر (ملح الليمون كمية نصف طن في مستودع ضمن صافيتا إضافة إلى مواد مجهولة المصدر ضمن محل في الغمقة ومواد ضمن محل في بانياس).





كما تم تنظيم ضبط تمويني بمخالفة المتاجرة بمادة البنزين المدعومة من قبل الدولة و2 ضبط تمويني بمخالفات عدم وجود بطاقة مواصفات وعدم وجود بطاقة مواصفات باللغة العربية وكذلك تم تنظيم 2 ضبط تمويني بمخالفات نقص في بطاقة المواصفات وعدم وجود تاريخ الإنتاج والصلاحية وعدم ذكر الوزن.





أما باقي الضبوط فشملت 10 ضبوط تموينية بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء وضبط تمويني عدم إعطاء فواتير، إضافة إلى ضبط تمويني تحرير فواتير شراء غير نظامية، و9 ضبوط تموينية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم سحب 4 عينات للتحليل (دقيق أبيض-مارشميلو-مربى فريز-ملمع ألمنيوم) للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.



وأغلقت عناصر المديرية فرن محرك تحتاني لمدة شهر بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز التمويني إضافة إلى إغلاق 5 محلات في منطقة طرطوس وبانياس بمخالفات تنوعت بين حيازة مواد منتهية الصلاحية واستخدام نتر الفروج داخل المحل وتجميع البطاقات الذكية بقصد التلاعب بنظام البطاقة الذكية.