ضبط مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر

ضبطت عناصر رقابة دمشق ضبطت خلال جولاتها بأسواق دمشق مطعم حمص وفلافل بشارع الثورة تم ضبطه بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني المدعوم من قبل الدولة بكمية 15 ربطة



وبقالية (غ،ش) بكفر سوسة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية منها بهارات وتوابل ونشاء مصنوع من دقيق القمح



اضافة محل سيديات وتسجيلات حيازة مواد مجهوله المصدر شملت اراكيل الكترونية ومعسل سائل بأنواع مختلفة ورؤوس اركيلة الكترونيه صنع أميركا تم حجزها أصولاً تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 8



وأكد السيد يوسف مراد مدير حماية المستهلك بدمشق انه تم اتلاف المواد المنتهية الصلاحية بحضور حائزها



و أحيل المخالفين للقضاء المختص لاتخاد الاجراء القانوني بحقهم