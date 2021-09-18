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ضبط معمل كونسروة بـ ريف دمشق يحتوي 7 طن دبس فليفلة غير صالحة للاستهلاك البشري

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحضور مدير التجارة الداخلية وحماية في ريف دمشق سائر شيحا معملا للكونسروة في منطقه تل كردي يغش في الانتاج وذلك بوجود 7 طن مادة دبس الفليفلة متغيرة اللون وذات رائحة كريهة لون أصفر ضمن براميل غير صالحه للاستخدام البشري، كما تم ضبط ١٥٠ كيلو مادة رب البندورة تحتوي على حشرات.

وأكد شيحا أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمه بحق المخالفين وفق احكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١ واحالتهم الى القضاء موجودا و اتلاف جميع المواد وانه لاتهاون مع كل من تسول له العبث بالأمن الغذائي والصحي للمواطنين.