ضبط مستودع في دوما يحتوي كميات من مادة المازوت للمتاجرة به

بعد ورود معلومات إلى شرطة منطقة دوما (مخفر دوما الخارجي) حول وجود كمية من مادة المازوت بأحد المستودعات الكائنة في محلة (أوتايا) تباع في السوق السوداء بطريقة غير قانونية.



تم تحري المستودع أصولاً وعُثر فيه على براميل ممتلئة بمادة المازوت تقدر كميتها بحوالي / 1300 / ليتر.



وبالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق ثلاثة أشخاص وإيداع الكمية المصادرة من مادة المازوت لدى إحدى محطات الوقود حتى يتم البت فيها قضائياً.