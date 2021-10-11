ضبط مذابح لحوم غير مرخصة في حلب

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب مذابح سرية وأغلقت ٤ محال لبيع اللحوم بحي “قرلق”، الذي يشتهر بذبح وبيع اللحوم الحمراء، لارتكابها مخالفات جسيمة.



وقال مصدر في “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” إن المديرية نظمت ٢٤ ضبطاً، تنوعت لتشمل “التعامل باللحم المذبوح خارج المسالخ المعتمدة او غير مراقبة من قبل مجالس البلديات وعدم والإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير شراء”.



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد سنكري أن عناصر حماية المستهلك بالتعاون مع الشؤون الصحية “ضبطت مذبحاً غير مرخص بحي قرلق لصاحبه (ص.خ)، يقوم بذبح أنثى العواس ضمن مذبح سري غير مرخص ومراقب صحياً وتمت مصادرة ٦ ذبائح بوزن ٧٥ كيلو غراما وتسليمها لمديرية الشؤون الصحية واستكمال الإجراءات القانونية”.



وأشار سنكري إلى أنه “جرى ضبط مذبح غير مرخص آخر بحي قرلق لصاحبه (م.ا) يقوم بذبح أنثى العواس أيضاً بمذبح غير مراقب صحياً وغير مرخص وتمت مصادرة ٥ شقق بوزن ٢٧ كيلو غراما وتسليمها لمديرية الشؤون الصحية واستكمال الإجراءات القانونية”.