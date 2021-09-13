ضبط مخزن يحجب كمية من الزيت النباتي عن البيع في اللاذقية

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية، مخزنا لبيع المواد الغذائية يحوي على كميات من الزيت النباتي زيت دوار شمس ماركة فرزات عدد 3 كرتونة، كل كرتونة 12 عبوة سعة 1 ليتر، وزيت دوار شمس ماركة الخير عدد 9 كرتونة كل كرتونة 12 عبوة سعة 1 ليتر، وزيت دوار شمس ماركة الخير عدد 4 كرتونة كل كرتونة 4 عبوة سعة العبوة 4 ليتر، وزيت صويا ماركة الأنهار عدد 5 كرتونة كل كرتونة 4 عبوات سعة العبوة 4 ليتر، بكمية اجمالية ٢٨٨ ليتر.



وأوضحت المديرية أن المخالف قام بحجبها عن البيع للمستهلك من أجل بيعها بسعر أعلى بهدف المنفعة المادية، مؤكدة تنظيمها الضبط اللازم ومصادرة الكميات وتشميع المخزن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي ٨ لعام ٢٠٢١.



كما بينت المديرية قيامها بتنظيم ضبوط تموينية متنوعة، بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وحيازة مواد غذائية تحتوي حشرات، حيث تم مصادرة الكميات المخالفة، إضافة إلى مخالفات عدم إعلان عن أجور بدل خدمات (سرافيس) وعدم حيازة فاتورة شراء (زيت نباتي - حبوب - سكر) وعدم إعلان عن الأسعار (مواد غذائية - ألبان - خضار وفواكه)، كما تم سحب ٦ عينات غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.