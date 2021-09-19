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ضبط محطة محروقات تتلاعب بكميات البنزين في اللاذقية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية محطة محروقات في منطقة الحفة تحتوي على خزان موضوع في أسفله فتحة متوازية مع المكان المخصص لقياس مادة البنزين بغرض التلاعب بالكميات المتوفرة بالمحطة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي في تصريح لمراسل سانا أنه تم وضع هذه الفتحة في هذا المكان لتضليل جهاز حماية المستهلك حيث تبين وجود فرق بما يعادل 20 سم بين القياس الحقيقي للخزان وكمية المادة الواجب توافرها فيه ونقص بالاحتياطي لمادة البنزين بمقدار 3100 ليتر.

أشار إلى أن المديرية نظمت الضبط اللازم بمخالفة التلاعب بكميات البنزين ونقص بالاحتياطي لمادة البنزين وتم تغريم المخالف بثلاثة أضعاف السعر المحدد لمادة البنزين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.