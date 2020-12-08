ضبط كمية من المواد المدعومة معدة للتهريب بمدينة القامشلي

ضبطت الجهات المختصة كمية من المواد المدعومة معدة للتهريب في حي طي بمدينة القامشلي



وبين مصدر في محافظة الحسكة ,أن الكميات التي تم ضبطها تضمنت 2500 كيس دقيق تمويني مهرب و370 كيس اسمنت إضافة إلى 81 اسطوانة غاز و 1500 لتر مازوت وذلك أثناء مداهمة أحد المستودعات الكائن ضمن الحي مشيرا إلى أن غالبية المضبوطات مواد استهلاكية مدعومة معدة للتهريب بقصد التلاعب بقوت المواطن وإلى أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المهربين ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصدر المضبوطات



وأكد المصدر مصادرة خمس شاحنات في المنطقة ذاتها تحمل لوحات مزورة