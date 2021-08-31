ضبط كميات من المياه المعدنية المزورة في مخزن بمدينة جبلة

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية مخزناً في مدينة جبلة يحوي كميات من المياه المعدنية ماركة بقين وفيجة مزورة وغير معبأة ضمن وحدة تعبئة المياه التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية.



وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أنه تم التوصل إلى هذا المخزن من خلال البحث والتدقيق في موضوع المياه المزورة وهو يقوم باستجرار المادة بطرق غير مشروعة ودون أي فواتير حيث تم وضع المخزن تحت المراقبة.



وأوضح سوسي أنه بعد التأكد من أن المياه الموجودة داخله غير نظامية ومزورة تم طلب مؤازرة من فرع الأمن الجنائي باللاذقية والتوجه برفقة دورية من حماية المستهلك حيث تم ضبط المخزن ومصادرة جميع الكميات المزورة وسحب عينات لتحليلها وإلقاء القبض على المخالف.



وأشار سوسي إلى إحالة المخالف إلى فرع الأمن الجنائي للتحقيق معه والوصول إلى من يقوم بالتزوير والقائمين على هذا العمل الذي يضر بالاقتصاد الوطني وتقديمهم للقضاء المختص أصولاً.