ضبط كميات كبيرة من الغذائيات الفاسدة في منشأة بـ ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق مستودعاً لدبس البندورة في منطقة عربين بحوزته ١٥ برميلاً زنة الواحد ١٥٠ كغ من دبس البندورة متغيرة اللون ورائحتها كريهة وتحتوي على حشرات وديدان.



وذكر سائر شيحا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن الضبوط طالت معملاً لصناعة الألبان والأجبان في عدرا الصناعية بمخالفة الغش في صناعة الحليب المكثف عن طريق إعادة تعبئة كمية ١٠٠ كغ من مادة الحليب المكثف غير متجانس القوام في عبوات جديدة وبتواريخ جديدة ، وفي ذات المعمل تم ضبط ١٤ كغ من القشطة و٦٦ كغ من جبنة الكريمة و٢٠ كغ من جبنة القشقوان و٣٥ كغ شوكولا سائلة و١٠٣ كغ من جبنة كريم الطبخ و٥٠ عبوة حليب مكثف و ٢٥ كغ بودرة الكاكاو وجميعها فاسدة ومتعفنة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط معمل لصناعة المساحيق الغذائية في منطقة جرمانا بداخله كمية من الباكينغ باودر وملون الكراميل منتهية الصلاحية، وأكد سائر شيحا أن التعامل مع المخالفين يتم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.