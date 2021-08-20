ضبط كازية تحتال على التموين وتضع سائل مكان البنزين الاحتياطي

قال رياض زيود مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في حماة أن دوريات تابعة لمديرية حماية المستهلك في المحافظة تمكنت من ضبط محطة محروقات بمخالفة التصرف باحتياطي مادة البنزين بكمية 7200 ليتر”وبين زيود أنه “ تم وضع قميص داخل الخزان معبأ بالسائل لتضليل الجهات الرقابية.



وتبلغ قيمة البنزين المهرب والذي يتم بيعه في السوق السوداء بنحو ٢٢ مليون ليرة سورية.



وأضاف زيود “كما تم ضبط أحد الأفران بمخالفة القيام بتهريب خمسة أكياس دقيق تمويني بقصد الاتجار بها في السوق السوداء “.



يشار إلى أن البعض من أصحاب محطات الوقود يلجأ إلى طرق عديدة لتهريب المادة من المحطة وبيعها في السوق السوداء والذي يتجاوز سعر الليتر الواحد فيها 3 آلاف ليرة.





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