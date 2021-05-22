ضبط صهريج بنزين مغشوش في حمص

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص صهريجاً محملاً بمادة البنزين المغشوش بمادة نفطية أخرى.



وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص في بيان صادر عنه :



أنه لدى قدوم صهريج محمل بمادة البنزين إلى محطة محروقات (الناعم) ،وعند البدء بالتفريغ تم الاشتباه بنوعية المادة من حيث اللون والرائحة .. مبيناً أنه بعد سحب عينة بنزين ليتم تحليلها وبيان مطابقتها للمواصفة القياسية السورية، تبين وجود مخالفة جسيمة في العينة كون المادة مخلوطة بمشتق نفطي آخر .



وأوضح البيان أنه تم تسليم حمولة الصهريج إلى مستودعات شركة المحروقات ،وإحالة سائق الصهريج إلى فرع الأمن الجنائي للتحقيق معه لمعرفة الآلية التي تم بها فتح عينات الصهريج وتفريغ قسم من المادة وإعادة التعبئة بمادة نفطية أخرى للتمكن من استكمال الإجراءات القانونية وتقديمه للقضاء أصولاً.