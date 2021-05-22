نازحون يهاجمون نقطة لـ”الجندرما التركية”في ريف حلب
اشتباكات وقصف متبادل بين مسلحي تركيا و”قسد” في ريف حلب
سوريا تُتمّ انتخابات الخارج: إقبال لافت في أوروبا والعالم
حتمية نهضة الأمم بعد الحروب
وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية
الإنتخابات الرئاسية السورية : إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في عدد من الدول
تركيا تجدد اعتداءاتها على ريف حلب الشمالي ومقتل عدد من مسلحيها في عملية تسلل
السفارة السورية في لبنان : أكثر من 10 آلاف مواطن سوري اقترعوا منذ بدء العملية الانتخابية
انتخابات الخارج تنطلق اليوم: توقّعات بإقبال مضاعف عن 2014
إعلامي سوري في المانيا يكشف لماذا منعت برلين إجراء الانتخابات الرئاسية السورية؟
قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021
وزير الخارجية المصري يكشف تطورات المصالحة مع تركيا
الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية
الجيش يردي إرهابيين في «خفض التصعيد».. و«الحربي» يغير على الدواعش

ضبط صهريج بنزين مغشوش في حمص

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص صهريجاً محملاً بمادة البنزين المغشوش بمادة نفطية أخرى.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص في بيان صادر عنه :

 أنه لدى قدوم صهريج محمل بمادة البنزين إلى محطة محروقات (الناعم) ،وعند البدء بالتفريغ تم الاشتباه بنوعية المادة من حيث اللون والرائحة .. مبيناً أنه بعد سحب عينة بنزين ليتم تحليلها وبيان مطابقتها للمواصفة القياسية السورية، تبين وجود مخالفة جسيمة في العينة كون المادة مخلوطة بمشتق نفطي آخر .

وأوضح البيان أنه تم تسليم حمولة الصهريج إلى مستودعات شركة المحروقات ،وإحالة سائق الصهريج إلى فرع الأمن الجنائي للتحقيق معه لمعرفة الآلية التي تم بها فتح عينات الصهريج وتفريغ قسم من المادة وإعادة التعبئة بمادة نفطية أخرى للتمكن من استكمال الإجراءات القانونية وتقديمه للقضاء أصولاً.