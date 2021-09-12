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ضبط شركة نقل تتاجر بالمازوت في حمص

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف  عن قيام عناصر المديرية بضبط كمية 4200 لتر من مادة المازوت بمؤازرة إحدى الجهات المختصة في ريف حمص الغربي.

وأوضح اليوسف أن الكميات المضبوطة كانت موضوعة ضمن بيدونات وخزانات، بحيث كان المخالف وهو مالك شركة نقل ركاب يقوم بسحب المازوت المخصص لنقل الركاب من باصات الشركة للتصرف به لغير الغاية المخصص لها، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة كامل الكمية وتسليمها إلى فرع محروقات حمص.

وأشار الى انه تم ضبط محطة محروقات في المدينة بمخالفة نقص بالكيل بمقدار ليتر واحد في كل 20 ليتر معياري لمادة البنزين. 

 

 

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