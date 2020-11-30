ضبط شبكة تقوم بتزوير وتغيير هويات الأجهزة الخليوية

ضبط فرع الأمن الجنائي في طرطوس شبكة تقوم بتزوير وتغيير هويات الأجهزة الخليوية وتفعيلها على الشبكة لتصبح مرخصة، وألقى القبض على شخصين وأذاع البحث عن آخرين.



وذكر مصدر مطلع أنه "وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بتغيير هويات الأجهزة الأمنية (IMEI) وشراء الأجهزة المسروقة".



وأردف المصدر أنه "بالبحث والتقصي تبين وجود أشخاص يقومون بشراء الأجهزة المسروقة وبأسعار زهيدة، ثم يدخلونها في نظام برمجيات معين إما عن طريق البوكس، أو عبر استخدام هوية جهاز قديم ومرخص على الشبكة لوضعه على الجهاز المسروق الجديد".



وأوضح المصدر أن "لهذه العملية أضرار كبيرة على المجتمع وبعدة نواحي أهمها الأمنية والاقتصادية، حيث أن فقدان هوية الجهاز (IMEI) تفقد صلاحيته المرخص بها على الشبكة".



وبيّن المصدر أنه "بكمين محكم تم استدراج المدعو "ي . ي" مواليد 1995، حيث تمت مصادرة عدة أجهزة من محل موبايل عائد له في مدينة بانياس" مضيفاً أنه "بالتحقيق معه استطعنا الوصول إلى المدعو "م . ش" مواليد 1994 وينحدر من محافظة حمص".



وأردف المصدر أنه "خلال تحري محل المدعو م . ش" في مدينة بانياس، تمت مصادرة أربعة أجهزة لابتوب، وبوكس عدد 2، وهارد عدد 7، إضافة إلى 64 جهاز موبايل".



وأكمل المصدر أنه "بالتحقيق مع المدعو "م . ش" اعترف أنه يقوم بهذا العمل منذ مدة طويلة، ويعدّل هويات الأجهزة المسروقة ويرخّص الأجهزة الغير مرخصة لتعمل على الشبكة دون الخضوع للجمركة".



وتابع المصدر بالقول "كما اعترف المدعو "م .ش" على اشتراك ثلاثة أشخاص معه بهذا العمل وهم المدعو "م . خ" و “ع . م" و "ع . ش" والأخير خارج سورية، حيث كانت مهمته فتح حسابات للمدعو "م . ش" على أنظمة الإتصالات ومن ضمنها نظام الآي كلود على هواتف آيفون لتجاوز موضوع الترخيص والجمركة".



يُشار إلى أن كل من "م . خ" و "ع . م" من مدينة بانياس متواريان عن الأنظار، حيث تمت إذاعة البحث عنهما والعمل جاري لإلقاء القبض عليهما، حيث كان دورهما أيضاً سرقة الأجهزة وتزوير هويتها، بحسب ما أكد المصدر .



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