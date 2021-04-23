ضبط سيارة تحمل كمية كبيرة من الخبز المدعوم يتم الاتجار به في ريف دمشق

بين مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أنه تم وبالتعاون مع الجهات المختصة ضبط سيارة شاحنة نوع كيا بيضاء اللون محملة بكمية ألف ربطة خبز موضوعين داخل اكياس كبيرة.



وذكر المصدر أنه تم العثور في السيارة ذاتها على كمية 700 كغ من الخبز اليابس والمتعفن، مشيراً إلى أن الكمية التي تم ضبطها هي بقصد الاتجار بها في السوق السوداء واستخدامها كعلف للحيوانات.



وأردف المصدر أنه وبحسب ما أفاد سائق السيارة التي تم ضبطها أنه يستجر مادة الخبز عن طريق معتمد توزيع خبز في مدينة التل.



وأكد المصدر أن الموضوع متابع من قبل الجهات المختصة ليتم تقديم السائق ومعاونه إلى القضاء المختص وسيتم متابعة باقي المتورطين.



وفي السياق ذاته، ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق خلال جولاتهم معتمد لبيع الخبز في منطقة حي الورود بمخالفة الامتناع عن بيع الخبز وتم الغاء رخصته فوراً، ومخالفة الاتجار بالخبز التمويني المدعوم من قبل الدولة بحق فرن ابن العميد3 وابن العميد2.





علي رياض خزنه _ الخبر