ضبط حالة غش جماعي في كلية الحقوق

كشف عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق "هيثم الطاس" أن إدارة الكلية أحالت 31 طالباً وطالبة إلى لجنة الانضباط وذلك إما لاشتباه أستاذ المقرر بحالات غش وتطابق في الإجابات ضمن أوراقهم الامتحانية أوالاشتباه باستخدام "بلوتوث".



وأكد الطاس أن القرار النهائي بحقهم سيصدر عن رئاسة جامعة دمشق بعد تدقيق المادة ليصار إلى اتخاذ العقوبة اللازمة بحقهم أو القرار المستوجب، وخاصة أنه حالياً تم حجب علامات جميع الطلاب في المادة الامتحانية "أصول التنفيذ – سنة رابعة".



وأشار عميد الكلية إلى أنه للمرة الثانية يتم فيها إحالة طلاب إلى لجان الانضباط، وخاصة أنه تمت العام الماضي إحالة 27 طالباً للاشتباه بحالات غش.