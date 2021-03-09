ضبط أكثر من طن دقيق تمويني في أحد مخابز ريف جبلة معدة للتهريب

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية في قرية العيدية بريف جبلة مخبز يوجد فيه ممر سري لتهريب الدقيق التمويني.



وأوضح سامر السوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك:“أن المخبز يوجد فيه ممر سري وأثناء معاينة المكان، تم ضبط مستودع بجانب الممر يحوي على كمية ١٢٠٠ كغ دقيق تمويني معدة للإتجار في السوق السوداء.”



وأضاف السوسي:“أنه تم مصادرة كمية الدقيق وأحيل المخالف موجوداً، إلى قسم الامن الجنائي لمتابعة التحقيقات.”



وأردف السوسي “أثناء المتابعة في الجولة تم ضبط سيارة تحوي على كمية ٤٠٠ ربطة خبز لبيعها في السوق السوداء، حيث تم حجز السيارة ومصادرة الخبز وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولا.



يذكر أن محافظة اللاذقية ومنذ حوالي الشهر نظمت العديد من الضبوط بحق مخابز تقوم بتهريب الدقيق التمويني للاتجار به في السوق السوداء.الخبر