صيانة حجر اللبون وتجهيز مركز خدمة “المرور” وتأهيل فوج الإطفاء بدمشق

باشرت مديرية الإشراف في محافظة دمشق أعمال صيانة حجر اللبون في مناطق مختلفة، حيث نفّذت المحافظة، وفقاً للمهندس حسن طرابلسي، مدير الإشراف في المحافظة معظم الجادات بمنطقة المهاجرين وفي دمشق القديمة محور الشارع المستقيم من جامع الزهراء حتى باب شرقي مروراً بالقشلة ومحيط الكنيسة المريمية، وإعادة تأهيل سوق البزورية، كما يتمّ أيضاً ترميم وتنفيذ حجر لبون في دمشق القديمة، ساروجة، قنوات (عقد 30 لعام 2018)، وترميم وتنفيذ حجر لبون في المهاجرين، ركن الدين، دمر (عقد 31 لعام ٢٠١٨).



وذكر طرابلسي أن المديرية تتابع تنفيذ العديد من المشاريع المخطّطة لهذا العام، حيث يتمّ تجهيز مركز خدمة المواطن (فرع المرور)، والمبنى عبارة عن طابقين بمساحة 600 م٢ لكل طابق، وقد تمّ الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والفرش والتجهيزات، وسيوضع في الخدمة خلال أيام، إضافة لمركز خدمة المواطن (أسلوب النافذة الواحدة) وإنشاء طابقين إضافيين في بلدية الشام الجديدة، ومن المتوقع وضعه في الخدمة بداية العام القادم، وتنفيذ مراكز خدمة المواطن (أسلوب النافذة الواحدة) في بلديات المهاجرين والقنوات والميدان، حيث تمّ إنهاء كافة الأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والفرش والتجهيزات الحاسوبية والمكتبية، ومن المتوقع وضع المراكز الثلاثة في الخدمة بداية شهر تشرين الثاني، وهذه المراكز تقدّم خدمة للمواطنين ضمن أماكن سكنهم وتخفيف الضغط عن المركز الرئيسي.



ومن المشاريع التي يتمّ الإشراف عليها من المديرية، صيانة وتأهيل فوج الإطفاء بدمشق، وتمّ العمل في المشروع -حسب طرابلسي- على مرحلتين نظراً لعدم إمكانية إخلاء البناء بشكل كامل، وتمّ الانتهاء من النصف الأول، وحالياً يتمّ نقل عناصر الإطفاء إلى الجزء الذي تمّت صيانته لتتم المباشرة بالجزء الثاني، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال بداية العام المقبل.