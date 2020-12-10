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صيانة أهم جسر في سورية.. “جسر الرستن” في حمص جاهز مطلع 2021

صيانة أهم جسر في سورية.. “جسر الرستن” في حمص جاهز مطلع 2021

بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص تنفيذ أعمال صيانة جسر الرستن الكبير من ضمن مشروع صيانة أوتستراد حمص – حماة بكلفة 300 مليون ليرة سورية بهدف الحفاظ على العمر التصميمي له وضمان أمان الحركة وانسيابيتها.

وأفاد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص المهندس محمود العلي لموقع “أثر برس” بأنه تم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لصيانة محور حمص – حماة بقيمة 300 مليون ليرة سورية خصص جزء منها لصيانة جسر الرستن الكبير، مضيفاً أن أعمال الصيانة تتضمن صيانة فواصل التمدد المطاطية واستبدال القطع المخربة وتركيب قطع جديدة في مواقع القطع المفقودة إضافة إلى صيانة وتركيب الصوادم المعدنية الجانبية والدرابزين المخرب لضمان سلامة المشاة على الجسر.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة تجري نتيجة تعرضت فواصل الجسر وجزء منه للتخريب أثناء وجود المجموعات المسلحة في منطقة الرستن وبعد استعادة الجيش السوري السيطرة على المنطقة وفتح الأوتستراد تعرضت الفواصل إلى مزيد من الضرر نتيجة عبور الشاحنات والسيارات الثقيلة على الجسر.

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص أن الصيانة تهدف إلى ضمان أمان وسلامة وراحة مستخدمي جسر الرستن وحفاظاً على العمر التصميمي له وضمان أمان الحركة وانسيابيتها، مبيناً أنه يتم حالياً العمل على المسرب الشرقي من الجسر وسيتابع إلى المسرب الغربي متوقعاً الانتهاء من الأعمال نهاية الشهر الحالي.

ويعتبر جسر الرستن من أهم الجسور في سورية كون يربط المنطقة الجنوبية والوسطى بالمنطقة الشمالية وبني عام 1958 حيث يبلغ أقصى ارتفاع له 100 م عن مجرى نهر العاصي، وبطول 600 م وبعرض 16 م.

 

 



أسامة ديوب 