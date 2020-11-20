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صيادون يصعقون الأسماك بالكهرباء في حماة

كشف عددٌ من المواطنين وصيادي السمك بحماة والغاب ،أن الثروة السمكية في نهر العاصي وروافده وسدوده والمسطحات المائية في الغاب، تتعرض لإبادة جماعية من خلال إقدام بعض الصيادين على صيد الأسماك صعقاً بالكهرباء، في تلك الأحواض لصيد أكبر كمية ممكنة بأقل وقت.

وأوضح الشاكون من هذا الصيد الجائر أن ذلك جريمة بحق الثروة السمكية في حماة والغاب لأن الصيد بالكهرباء يصعق البيوض أيضاً ويدمر كل أنواع الأسماك وإصبعياتها التي تعيش في تلك المواقع.

وطالبوا بإجراءات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة حفاظاً على الثروة السمكية ولترسيخ أساليب الصيد المسموح بها، التي لا تؤذي الأسماك في فترة التكاثر أو تقضي على عناقيد بيوضها، أي بالصنارة فقط.

وبين مدير فرع الثروة السمكية في المنطقة الوسطى أيمن صقر،  أن الصيد صعقاً بالكهرباء ممنوع منعاً باتاً، وأن فرقاً من الفرع في محافظة حماة تجول في الغاب وحماة وتخالف الصيادين الذين يخالفون أسس الصيد الطبيعي وتوقفهم وتصادر معداتهم.

وأوضح أن هذه الطريقة بالصيد موجودة للأسف مطالباً بضابطة عدلية سمكية وإصدار قانون خاص بحماية الثروة السمكية شبيه بقانون حماية الحراج، لافتاً إلى أن الصيد ممنوع حتى بالصنارة، خلال فترة التكاثر من 15 آذار حتى 30 أيار.

 


الوطن 