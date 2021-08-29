صورة مسافرين ملتقطة في مطار دمشق الدولي تثير الجدل

أثارت صورة ملتقطة في مطار دمشق الدولي الجدل على صفحات مواقع التواصل في سوريا، بعد إدعاء البعض أن الصورة التقطت قبل يومين في قاعة المغادرة، وقد ازدحمت بالمسافرين إلى خارج البلاد



واستخدمت صفحات الصورة للدلالة على الأحوال المعيشية الصعبة التي يعاني منها السوريون، وكيف أن الغالبية أصبح يفضل خيار السفر على البقاء، بسبب "غياب مقومات الحياة الأساسية".



تداول الصورة بشكل كبير استدعى توضيحاً من إدارة مطار دمشق الدولي، التي قالت إن "الصورة قديمة وملتقطة قبل عام 2011".



واستدلت إدارة المطار على قدم الصورة بالإشارة إلى غياب التحديثات في القاعة، من كراسي الانتظار والإنارة، إضافة إلى عدم وجود علامات التباعد الاجتماعي التي اسُتحدثت بعد أزمة فيروس كـ.ورونا المستجدّ.



وخلال الفترة الأخيرة، أصبح حديث السفر شائعاً بين السوريين، وترافق ذلك مع حملة إعلانات لبيع العقارات والبيوت والمحال التجارية، وكلها تحمل رابطاً مشتركاً، هو عبارة "بدافع السفر".



كما أدى الأمر إلى تداول شائعات عن بعض إجراءات السفر، مثل خبر إيقاف إصدار الجوازات السريعة من قبل مديرية الهجرة والجوازات في دمشق، التي لم تعلق على الموضوع، لمعرفة دقة هذا الخبر أو الوقوف على بعض تفاصيله.