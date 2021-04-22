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صناعي: مرتاحون لقرار خفض سعر الدولار وزيت القلي إلى مزيد من الانخفاض

أكد رئيس القطاع الغذائي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، أن شراء الدولار من شركات الصرافة أعطى ارتياحاً للصناعيين والتجار، عبر حصولهم على القطع بطريقة نظامية وبسيطة وبسعر منطقي يميل للهبوط، ما خلق استقراراً في الأسواق ضمن فترة ذروة الطلب وهي شهر رمضان.

وأضاف قلعه جي أن هذه العملية أدت إلى "انخفاض متواصل في أسعار السلع الغذائية، خاصة التي يكثر الطلب عليها كالسكر والطحين والرز والزيوت، فخلال هذا الأسبوع انخفض سعر ليتر الزيت 10% من 7,700 إلى 7,000 ليرة بسعر المعمل، وهو مستمر بالنزول".

وأشار رئيس القطاع الغذائي إلى وجود إقبال كبير من مستوردي ومصنعي المواد الغذائية على شراء الدولار عبر شركات الصرافة، وفق حاجتهم الفعلية للاستيراد التي تحددها إجازات الاستيراد.

وصدر قرار حكومي قبل 10 أيام، سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وتم تحديد 3 شرائح سعرية هي 3,250 ليرة للدولار، و3,100 ليرة، و2,900 ليرة.

وفي 17 حزيران 2020، عدّل "مصرف سورية المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض تمويل المستوردات الأساسية ليصبح بـ1,256 ليرة، بعدما كان بـ435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة كسعر تفضيلي للمواد المدعومة لكن غير الأساسية.

 

 



الاقتصادي