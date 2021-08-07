صفقتين ضخمتين في سوق دمشق للأوراق المالية تنعشا التداول خلال الاسبوع الماضي

بلغت مجمل قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي نحو مليارين و 375 مليون ليرة سورية ، وقد شهدت السوق خلال الاسبوع 348 صفقة عادية وصفقتين ضخمتين ، فيما بلغ حجم التداول 2.769.044 سهم ، بقيمة 2.375.688.529.00 مليار ليرة سورية .

أما مؤشر بورصة دمشق "DWX" المثقل بالقيمة السوقية سجل تراجعاً بنسبة قدرها 0.47% وقيمة تغير بلغت 46.98 نقطة ، كما و سجل مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة "DLX" تراجعاً بنسبة 2.92 % و بمقدار 40.99 نقطة .



وفيما يخص الأسهم الأكثر ربحاً خلال الأسبوع ، فقد تصدرها سهم الأهلية للزيوت النباتية ، وحل ثانياً سهم بنك سورية والمهجر ، يليه سهم الدولي للتجارة والتمويل ، وحل أخيراً سهم بنك قطر الوطني سورية.



أما على صعيد الأسهم الأكثر خسارة ، فقد تصدرها سهم بنك الشام ، يليه سهم بنك سورية والخليج ،وحل ثالثاً سهم بنك البركة سورية ، يليه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي ، وحل أخيراً سهم العقيلة للتأمين التكافلي .

و تجدر الإشارة إلى أن جلسات التداول بلغت 5 جلسات فقط خلال هذا الاسبوع.





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