صفقتين ضخمتين في سوق دمشق للأوراق المالية تنعشا التداول خلال الاسبوع الماضي

بلغت مجمل قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي  نحو مليارين و 375 مليون ليرة سورية ، وقد شهدت السوق خلال الاسبوع 348 صفقة عادية  وصفقتين ضخمتين ، فيما بلغ حجم التداول 2.769.044 سهم ، بقيمة 2.375.688.529.00 مليار  ليرة سورية . 
أما مؤشر بورصة دمشق "DWX"  المثقل بالقيمة السوقية سجل تراجعاً  بنسبة قدرها 0.47% وقيمة تغير بلغت 46.98 نقطة ، كما و سجل مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة  "DLX" تراجعاً  بنسبة 2.92 % و  بمقدار   40.99 نقطة  .

وفيما يخص الأسهم الأكثر ربحاً خلال الأسبوع ، فقد تصدرها سهم  الأهلية للزيوت النباتية  ، وحل ثانياً  سهم بنك سورية والمهجر ، يليه سهم الدولي للتجارة والتمويل ، وحل أخيراً سهم  بنك قطر الوطني سورية.

أما على صعيد الأسهم الأكثر خسارة ، فقد تصدرها سهم بنك الشام  ، يليه سهم بنك سورية والخليج ،وحل ثالثاً سهم بنك البركة سورية ، يليه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي ، وحل أخيراً سهم العقيلة للتأمين التكافلي .
و تجدر الإشارة إلى أن جلسات التداول بلغت 5 جلسات فقط خلال هذا الاسبوع.

 



B2B-SY