مقتل عناصر من ميليشيا "تحرير الشام" في إدلب برصاص مجهولين
مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي لتقسيم سورية
روسيا تنشر قواتها في الجولان "لمنع أي هجوم إسرائيلي"
عودة أكثر من 390 لاجئاً إلى سورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
الاحتلال التركي يبدأ تفكيك نقطة مراقبة "الصرمان"
"محروقات" ترفع سعر الفيول لترتفع معها أسعار المنتجات الصناعية
العقل رسول الله المستمر فينا
عقب انفجار الدرباسية.. الاحتلال التركي يقصف قرى المدنيين في ريف الحسكة
تجدّد معاناة الحسكة: مليون مدني بلا مياه
مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا
تركيا تُخلي نقطة مراقبة غرب حلب وتبدأ بتفكيك نقطة جديدة على أوتستراد حلب – دمشق
عشائر شرق الفرات تُعلن توجهها نحو توسيع المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
القامشلي: 200 شاب ينضمون إلى صفوف القوات الرديفة للجيش
المقداد يتحدث عن تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين التركي والأمريكي
عين عيسى .. اتفاقات هشة هذه بنودها

صفقة عسكرية بين تونس وتركيا لشراء طائرات مسيرة ومحطات تحكم أرضية

كشف وسائل إعلام تركية أن  وزارة الدفاع التونسية وقعت عقدا بقيمة 80 مليون دولار مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة، لشراء 3 طائرات مسيرة من نوع "العنقاء".


وأفادت صحيفة "خبر ترك"، أمس الأحد، أن الاتفاق يشمل تسليم 3 طائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز ANKA-S، و3 محطات تحكم أرضية، وتدريب 52 عنصرا من القوات الجوية التونسية.


وذكرت الصحيفة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على كافة المسائل نهاية الأسبوع الماضي، بعد عامين من المباحثات بشأن المسيرة التركية "العنقاء".

 


المصدر: خبر ترك