صدور نتائج التعليم المفتوح المتعلقة بحملة شهادات المعاهد التقنية بجامعة حلب

أصدرت جامعة حلب الحدود الدنيا لحملة شهادات المعاهد التقانية المقبولين في مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021.



وأوضح الدكتور أحمد عمر عيسى نائب رئيس جامعة حلب لشؤون التعليم المفتوح أن عدد المتقدمين للمفاضلة بلغ 142 طالباً وطالبة وأن برامج المقبولين تتضمن اختصاصات الإدارة والمحاسبة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات المالية والمصرفية والمحاسبة في معاهد المتوسط التجاري والتقاني للعلوم المالية والمصرفية والتقاني لإدارة الأعمال والتسويق والتجاري المصرفي.