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صدور نتائج الامتحانات الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري

أصدرت الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في وزارة النقل النتائج الامتحانية لكافة الفصول الدراسية وكافة المواد الامتحانية والتي  أجريت بتاريخ 5/1/2021م.


يمكن الاطلاع على النتائج في لوحة الاعلانات في المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري أو وإلكترونيًا على موقع المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري.  http://www.gemtq.edu.sy
وعلى الصفحة الرسمية للمؤسسة والأكاديمية على الروابط:


http://‏https://www.facebook.com/gemtq
http://‏https://www.facebook.com/symtq.academy


وأكدت الوزارة أنه يحق لكل طالب الاعتراض على نتائج الامتحانات وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 11/2/2021م، ويعاد تصحيح الورقة الامتحانية من قبل لجنة مختصة وبحضور الطالب والمصحح وباعتماد سلم التصحيح.