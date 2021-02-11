صدور نتائج الامتحانات الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري

أصدرت الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في وزارة النقل النتائج الامتحانية لكافة الفصول الدراسية وكافة المواد الامتحانية والتي أجريت بتاريخ 5/1/2021م.



يمكن الاطلاع على النتائج في لوحة الاعلانات في المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري أو وإلكترونيًا على موقع المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري. http://www.gemtq.edu.sy

وعلى الصفحة الرسمية للمؤسسة والأكاديمية على الروابط:



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وأكدت الوزارة أنه يحق لكل طالب الاعتراض على نتائج الامتحانات وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 11/2/2021م، ويعاد تصحيح الورقة الامتحانية من قبل لجنة مختصة وبحضور الطالب والمصحح وباعتماد سلم التصحيح.