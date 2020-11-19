صدور الأحكام القضائية بحق "المشفطين" بالقرب من جسر الرئيس في دمشق

في تاريخ 23 تشرين الثاني المصادف يوم جمعة انتشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه سيارات ترتكب مخالفة القيادة الرعناء (تشفيط عجلات والدوران ) بوقت متأخر من الليل بالقرب من جسر الرئيس في مدينة دمشق.



تمكن فرع المرور في دمشق من توقيف أحد سائقي السيارات المذكورة، وتبين أنه يدعى "زهير. ت"، وحجزت سيارته نوعها (BMW) لون أبيض وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالقيادة الرعناء التشفيط بالاشتراك مع المدعو "بلال. خ" والمدعو " محمد ، م " في حفل زفاف أحد أصدقائهم، والذي تبين أنه متواري عن الأنظار وتم حجز سيارته نوع (BMW) لون أسود.



تم إذاعة البحث عنه وعن المدعو "حمدي. خ" والسيارة العائدة له نوع (نسيان جي تي أر) لون أبيض التي كانت برفقتهم والمدعو " أحمد، خ " وتم القاء القبض عليهما مع بقاء المدعو "أحمد، خ" متواري عن الأنظار حتى تاريخه .



أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق الحكم بحقهم بالحبس لمدة شهر والغرامة المقدرة بـ 15000 الف ليرة لارتكابهم جرم القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق والتشفيط والدوران والمعاقب عليها بالمادة 42 الفقرة 2 من المرسوم رقم 11 لعام 2008 وفي حال عدم الأداء بحبس الممتنع يوماً واحداً عن كل مائة ليرة سورية أو كسورها



وبالنسبة للمدعو " محمد، م" تم الحكم عليه بالغرامة بمبلغ 2000 ليرة لإرتكابه جرم قيادة مركبة دون إجازة سوق المعاقب عليها بالمادة 42 الفقرة 8 من المرسوم رقم 11 لعام 2008 إضافة لعقوبته ضمن الفقرة 2



وتم تضمينهم مناصفة مبلغ 150 ليرة رسم القرار وتضمين الأطراف المدنيين مبلغ 75 ق.س المجهود الحربي وفي حال عدم الأداء يحبس الممتنع يوماً واحداً عن كل مائة ليرة أو كسورها