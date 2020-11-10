صحيفة “آي”: سلوك ترامب “المهين” قلّل من مكانة بلاده

اعتبرت صحيفة “آي” البريطانية في افتتاحيتها أنّ سلوك ترامب “المهين والخطير” منذ إعلان نتيجة الانتخابات، أصبح مثالاً على “خداع الذات والغطرسة”.



ورأت الصحيفة أن الرئيس “قلّل من شأن منصبه ومكانة بلاده في نظر الدول الأخرى”، وأشارت إلى أنّ ذلك “مهم لأنّ تصوّر القوة الأمريكية هو جزء لا يتجزأ من ممارسة القوة الأمريكية – ونفوذ الولايات المتحدة ضروري للحفاظ على نظام عالمي معقد ومضطرب”.



وقالت “آي” إنّ ترامب “وجد نفسه في عزلة متزايدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن سعى كبار الجمهوريين إلى النأي بأنفسهم عنه”.



وتحدثت الصحيفة عن تغيّر في موقف قناة “فوكس نيوز” الأمريكية حيال ترامب وقالت إنّ القناة “عملت أكثر من أي وسيلة إخبارية أخرى لتغذية رئاسة ترامب عبر التشجيع لترشيحه، وتقديم الأفكار (والمستشارين) لفريق البيت الأبيض، وتنشيط قاعدته”.



واعتبرت أنّ “هذا هو السبب في أن ترامب أصيب بالدمار الشديد بسبب رفض الشبكة تقديم دعم تام منذ خسارته في فرز الأصوات”، وقالت: “في الواقع، اتصل مردوخ (رئيس شبكة فوكس نيوز) بالرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما اكتشفنا، ليخبره أنه خسر وأنّ بايدن سيظهر كفائز واضح، لكنّ ترامب رفض التنازل”.



وفي سياق متصل حذر فريق جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أنه قد يتخذ إجراءات قانونية، إذا لم تقر إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الفدرالية بفوزه في الانتخابات.



وقال مسؤول في فريق بايدن الإثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.