صحيفة: إيران وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

كشفت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، عن نتائج التحقيق في انفجار الذي وقع بالقرب من سفارة "إسرائيل" في نيودلهي منذ شهر تقريباً.



وذكرت الصحيفة في تقريرها أن إيران تقف وراء التفجير، وحاولت عبر هذا الهجوم، التمويه عبر ترك بعض العلامات التي تشير إلى تنظيم داعش في موقع الحادث، لإزالة الاتهامات عنها.



وأضافت أن القنبلة التي تم استخدامها في الهجوم لم تكن قوية خوفاً من إيران في إحراج الحكومية الهندية.



وأشار محققون للصحيفة إلى أن الهجوم كان بمثابة رسالة إيرانية، بأنّ الردّ قادمٌ على مقتل قادتها العسكريين في العراق.