صحن البيض ينخفض 500 ل.س.. الألبان و الأجبان تستقر و المواطنين متخوفين من إرتفاعها مع أول أيام رمضان

إستقرت أسعار الألبان والأجبان في العاصمة السورية دمشق للأسبوع الثاني على التوالي دون تغير، مع تخوف المواطنين لإرتفاع مفاجئ قد يحصل مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو المتوقع بسبب إقبال المواطنين على شرائها، فيما وحده صحن البيض الذي سجل تراجع ما بين 300-500 ليرة ليبلغ سعره بشكل وسطي نحو 7000 ليرة ،كما بقي سعر كيلو الحليب عند 1200 ل.س و وصل سعر كيلو اللبن إلى 1400 ل.س



و أما كيلو اللبنة فقد وصل سعراً قدره 7000 ليرة سورية و الجبنة البلدية فقد وصلت سعر بلغ 8000 ليرة سورية ،و الجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 9000 ليرة سورية للكيلو الواحد. وفيما يخص الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 10 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد و بقي سعر كيلو الجبنة القشقوان عند 11 آلاف ليرة سورية .



يشار إلى أن الأسعار المسجلة هي وسطية و تختلف حسب المنطقة و الحي، إضافة إلى العرض والطلب.