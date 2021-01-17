صحن البيض يتجاوز 6500 ليرة!

أحجم العديد من باعة المفرق في دمشق عن شراء البيض إدخاله إلى محالهم إذ وصل سعر "كرتونة" البيض حوالي 70 ألف ليرة سورية بما يعني أن صحن البيض سوف يباع بـ6500 ليرة في حال اقتصر البائع على ربح قدره بين 200 لـ 400 ليرة سورية في كل صحن، وذلك حسب ما بينه عدة باعة لـ "بزنس 2بزنس" خلال جولة اليوم أسواق العاصمة دمشق.



وعلى المقلب الآخر فقد بقي سعر الحليب وسطياً 800 ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو اللبن إلى 1100 ليرة سورية مع وجود علب لبن ذات وزن 800 غرام بـ 800 ليرة سورية ما يعني أنه يمكننا القول أن ثمن غرام اللبن 100 ليرة سورية تقريباً.



و أما كيلو اللبنة فقد وصل سعراً قدره 5000 ليرة سورية و الجبنة البلدية فقد وصلت سعر بلغ 5500 ليرة سورية ،و الجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 6500 ليرة سورية للكيلو الواحد.



أما عن الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 8000 ليرة سورية للكيلو الواحد و بقي سعر كيلو الجبنة القشقوان عند 9000 ليرة سورية.



علماً أن هذه الأسعار هي أسعار جملة وأسعار المفرق يصعب ضبطها ورصدها بشكل دقيق.





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